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Deniz Seki: 'Zor günlerimde müzikle ayakta kaldım'

Üç yıl aradan sonra Muğla'nın Bodrum İlçesinde sahne alan Deniz Seki hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı kötü günlerin artık geride kaldığını ifade etti.

Deniz Seki: Zor günlerimde müzikle ayakta kaldım

19 Ağustos 2017 09:37
Deniz Seki: 'Zor günlerimde müzikle ayakta kaldım' - Tıkla İzle

Ünlü sanatçı Deniz Seki Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Konserde dünden bugüne hit olmuş şarkıları dışında sahnede söylemekten hoşlandığı şarkılardan da oluşan bir repertuarla sevenlerinin karşısına çıkan Seki, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı Gülşah Saraçoğlu imzalı sahne kıyafetleri ile de göz kamaştırdı.

Müzikle ayakta kaldım

Sahne Öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen ve kendisine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar veren Deniz Seki uzun bir aradan sonra Bodrum’da konser verdiğini ve Antik tiyatroda ilk konseri olduğunu söyleyerek ‘’Kavuşma konserleri turnemizin Bodrum ayağındayız. Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Şarkı söylemeyi çok özlemişim.’’ İfadelerini kullandı. Müzik insanı olduğuna ve zor günlerinde müzikle ayakta kaldığına dikkat çeken başarılı sanatçı, nitekim kötü günlerin geride kaldığını dile getirdi".

Deniz Seki’ye Anlamlı Sürpriz

Kendisini dinlemeye gelen konukları arasında Çağla Şikel, Pınar Altuğ, Ender-Benan Saraç başta olmak üzere bir çok ünlü sima bulunan Deniz Seki’ye ise en büyük sürprizi Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan yaptı. Kendi elleri ile ördüğü bilekliği sahne öncesinde Deniz Seki’ye armağan eden Su, hayatında ilk kez izleyeceği konser performansı öncesinde bu konuda ki maharetini gözler önüne sererken, ünlü sanatçı da kendisine hediye edilen ve şans getireceğine inandığı bilekliği sahne boyunca kolunda taşıdı.

Yeni klibini ilk kez görücüye çıkardı

Bodrum Antik Tiyatroyu dolduran hayranlarının karşısına Nihat Odabaşı ile çektikleri klip ile çıkan ve çektikleri klibi ilk kez Antik Tiyatro’da kendisini dinlemeye gelen hayranlarına izleten Deniz Seki, ‘’uğur getirir inşallah’’ dedi.

Duygusal anlar yaşadı

Sahnede kendisini dinlemeye gelen konuklarını tek tek anons eden başarılı sanatçı, Pınar Altuğ’u anons ederken ‘’yıllanmış arkadaşım’’ ifadesini kullandı. Bir ara gözleri dolu dolu olan Deniz Seki, kardeşinin kayınpederi Naci Muslu’yu ise ‘’benim babam olur kendisi, bizim babamız olmadığı için yıllardır bize babalık yapmıştır’’ sözleri ile izleyicilere tanıttı. Teşekkür konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep olan Seki, bir ara ağlamamak için kendisini zor tuttu. Son derece duygusal olduğu gözlerden kaçmayan Deniz Seki, performansı ve enerjisi ile şarkı araları ve sahne sonunda seyirciler tarafından uzun uzun alkışlandı. 

Eren Ayhan

Etiketler: deniz seki


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