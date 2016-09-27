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Deniz Seki'den yeni klip

Halen cezaevinde olan Deniz Seki'nin, 'Nerelerdeydin' şarkısına daha önce yayınlanmamış görüntülerinden oluşan bir klip hazırlandı.

Deniz Sekiden yeni klip

27 Eylül 2016 11:00

Halen cezaevinde olan Deniz Seki'nin, 'Nerelerdeydin' şarkısına daha önce yayınlanmamış görüntülerinden oluşan bir klip hazırlandı. Sözü ve müziği Deniz Seki’ye düzenlenmesi ise İskender Paydaş ve Alişan Göksu’ya ait olan Nerelerdeydin isimli şarkı, klibiyle de büyük beğeni topladı. Deniz Seki’nin çocukluk, gençlik ve eski görüntülerinin yanı sıra nişanlısı Faruk Salman’la olan fotoğraflarının yer aldığı klibi Deniz Seki’nin kardeşi Serdar Seki yönetti. Deniz Seki’nin bugüne kadar hiç yayınlanmamış görüntülerinin de olduğu ve cezaevine girmeden son görüntülerinin yer aldığı klipte, Seki’nin hayranlarının pankartlarla çektirdiği fotoğraflara da yer verildi. Nerelerdeydin şarkısının klibinin 1 haftada Youtube'da 5 milyondan fazla izlendiği belirtildi. 

Etiketler: deniz seki, Nerelerdeydin, yeni klip


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