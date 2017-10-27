Deniz Tekin ile Mor ve Ötesi fizy’de sahneye çıkıyor

Turkcell'in dijital müzik platformu fizy'de konser sezonunu başlattı. fizy Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Tarkan’ın Harbiye’deki konserlerini dijital müzik platformu fizy üzerinden yayınlamış, sanatçının milyonlarca hayranı konseri izleme imkanı elde etmişti. Volkswagen Arena’da yarın gerçekleşecek Yerli Yerinde Festivali de fizy üzerinden izlenebilecek. Deniz Tekin ve Mor ve Ötesi sahneye çıkacak ve en sevilen şarkılarını fizy kullanıcıları için canlı söyleyecek.

Kadebostany, Baba Zula fizy için söylüyor

Yapılan açıklamada fizy aboneleri canlı konser izlemenin yanı sıra, geçmiş konserleri de dilediği zaman dilediği yerde istediği kadar izleme imkanına kavuşuyor. Daha önce Sound Garden Festivali’nde sahneye çıkan Kadebostany’nin konseri fizy’de yüklendi. Konserin videosunu Premium kullanıcıları dilediği zaman izleyebilecek. Geçen hafta Babylon Bomonti’de gerçekleşen ve fizy’den canlı yayınlanan Baba Zula konserine gidemeyenler de gelecek aydan itibaren konseri cep telefonundan izlemek mümkün olacak.

Ayrıca fizy, Türkiye’nin en popüler radyo kanallarını dinleyicilerle buluşturuyor. fizy’de Turkcell’li kullanıcılar sevdikleri müzikleri, radyo kanallarını dinlerken veya video klip izlerken mobil datalarından harcamıyor. fizy’de kullanıcılar Haftalık Keşif Listesi özelliği ile dinleme alışkanlıklarına özel yeni şarkılar dinleyebiliyorlar.

