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Deniz Türüç: '1 puan aldığımız için mutluyuz'

Kayserisporlu oyunu Deniz Türüç, Fenerbahçe karşısında 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Deniz Türüç: 1 puan aldığımız için mutluyuz

30 Ekim 2017 23:36

Süper Lig’in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Kayserispor’un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı oyuncu, önemli bir beraberlik aldıklarını belirterek, “Bizim için çok önemli 1 puan. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarı maça biraz kötü başladık ama bunu telafi ettiğimiz için çok mutluyum. Fenerbahçe’den 1 puan almak kolay değil. Fenerbahçe büyük bir camia ve büyük taraftarı var. İyi oyunla beraber 1 puan aldığımız için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe’nin golünden önce faul vardı”

Türüç, ilk yarıda sarı-lacivertli ekibin bulduğu ilk gol öncesi kendisine faul yapıldığını söyleyerek, “Ayağımda şimdi bir şişlik var. Yüzde yüz faul. Bu pozisyonu kim görürse görsün herkesin aynı söyleyeceğini düşünüyorum. Faul verilmedi ve bu hakemin büyük hatasıydı. Maçın bütününe bakmak gerekirse hakem güzel maç yönetti” ifadelerini kullandı.

“Maçı nasıl kazanırız ona odaklandım”

Deniz Türüç, Teknik Direktör Sumudica’nın ‘Valbuena oyunda kalsaydı biz maçı kazanamazdık’ açıklaması ile ilgili konuşarak, “Hocamız öyle dediyse öyledir. Yanlış anlaşılmasın maçta Fenerbahçe ile değil kendi takımımla ilgilendim. Maçı nasıl kazanabilirim onunla ilgilendim. Gerçekten çok mutluyuz. İnşallah Trabzonspor maçında taraftarlarımızın önünde daha iyi şeyler yaparız” diye konuştu.

“Duran toplara sürekli çalışıyoruz”

Fenerbahçe karşısında beraberliği getiren gol öncesi atışı kullanan milli oyuncu, duran toplara idmanlardan sonra sürekli çalıştığını aktararak, şu ifadelere yer verdi:
“Umut ve Asamoah ile idmanlardan sonra sürekli her 10-15 dakika çalışıyoruz. Hem serbest vuruş hem korner hem adamı geçerek sert orta şut bunları sürekli çalışıyoruz. Bu yüzden çok mutluyum. Trabzonspor maçına hazırlanacağız.”
Milli oyuncu, hedeflerinin sorulması üzerine, İspanyol ekibi Barcelona’da forma giymek istediğini söyleyerek, “Takımla inandık. Neler dönmedi. 4-0’dan 4-4 olan maçlar var. Tabii ki Fenerbahçe deplasmanının çok zor olacağını biliyorsun. 4-1 de olabilirdi. Ozan Tufan golü atsaydı 4-1 ve 5-1 de olabilirdi. Bunlar futbolda var ama çok şükür top bizim tarafımıza iyi düştü ve beraberlik aldık” dedi. 

Bora Akyol - Uygar Aydın
 

Etiketler: fenerbahçe, Kayserisporlu oyunu Deniz Türüç

 

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