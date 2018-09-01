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Deniz Türüç: “İyi oyun ortaya koyduk”

Kayserispor futbolcusu Deniz Türüç, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Deniz Türüç: “İyi oyun ortaya koyduk”

01 Eylül 2018 22:21

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti. Müsabaka sonrası konuşan Kayserispor futbolcusu Deniz Türüç Fenerbahçe taraftarının önünde oynamanın kolay olmadığını ifade ederek, “Buradan galibiyetle döndüğümüz için çok mutluyuz. İyi bir oyun ortaya koyduk. Taraftarın etkisiyle Fenerbahçe’ye bazı anlar zorlandık. Ama çok şükür 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. 

Volkan Demirel’in kendisini sahadan çıkarttığına dair sorulan soruya cevap veren Türüç, “Volkan abi senelerin büyük oyuncularının bir tanesi. Geldi içeri girin dedi tamam dedik ve içeri girdik” diye konuştu.

“İyi oyun ortaya koyduk”

Maçtan önce Fenerbahçe’yi değil kendileri hakkında konuştuklarını söyleyen Deniz Türüç, “İyi oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bazı bölümler zorlandık. Bunlar doğal. Büyük takımla taraftarın önünde oynuyoruz. Kayserispor taraftarına ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.  

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort 

 

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