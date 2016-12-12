İzmir'de düzenlenen "10. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi", İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. BURULAŞ, 36 ülke ve 60 ilden toplam 1179 firma ve kurumun iştirak ettiği fuarda, İzmirli seyahat acentelerinin ilgisiyle karşılaştı. İstanbul’un merkezinden İzmir’in kalbi Alsancak seferlerine yoğun talep olacağını ifade eden acenteler, uçuşların başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Acenteler, İzmir Adnan Menderes Havaalanı ile Alsancak arası yaklaşık 18 kilometre olmasına rağmen, trafik sıkışıklığından dolayı 30-35 dakikadan önce ulaşmanın mümkün olmadığını, bu yüzden İstanbul İzmir arası uçuşlarda deniz uçağının tercih edileceğini belirtiyor.

Burulaş yetkilileri de, deniz uçağında check-in işlemlerinin uçuştan bir saat önce değil, 15-20 dakika önce bitirilmesinin önemli bir avantaj olduğunu, zaman kavramının en önemli değer haline geldiği günümüzde, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen uçuşlarına göre en az 2,5- 3 saat tasarruf edileceğini vurguladılar. Yetkililer, şehir içindeki Yunuseli Havaalanı'nı tekrar açmak için çalıştıklarını ziyaretçilerle ve seyahat acenteleriyle paylaştılar.