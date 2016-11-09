Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş’den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada, Gökçeada-Kabatepe, Geyikli-Bozcaada ile Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün yapılması planlanan tüm seferlerin fırtına nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Gökçeada ve Bozcaada'ya dün de sefer yapılamamıştı.

Hava koşullarının normale dönmesinin ardından 2 gündür yapılamayan Gökçeada ve Bozcaada seferlerine yeniden başlanacak. Diğer hatlarda ise ulaşım normal şekilde sürüyor.

Murat Yüksel