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Deniz ulaşımına fırtına engeli

Kuzey Ege’de etkili olan ve zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi.


09 Kasım 2016 10:00

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş’den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada, Gökçeada-Kabatepe, Geyikli-Bozcaada ile Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün yapılması planlanan tüm seferlerin fırtına nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Gökçeada ve Bozcaada'ya dün de sefer yapılamamıştı. 

Hava koşullarının normale dönmesinin ardından 2 gündür yapılamayan Gökçeada ve Bozcaada seferlerine yeniden başlanacak. Diğer hatlarda ise ulaşım normal şekilde sürüyor.  

Murat Yüksel


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