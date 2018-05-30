'Deniz ve Güneş' filminin galasına yoğun ilgi

Başrolünü Şafak Pekdemir Mengü ile Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı 'Deniz ve Güneş' filminin galası, Cinemaximum Kanyon sinemalarında gerçekleştirildi. 1 Haziran'da vizyona girecek filmin galasına yoğun katılım oldu. Galaya, Türkiye İşitme Engeliler Derneği üyeleri, İşitme Engelliler ve Aile Derneği'nin üyeleri yanı sıra yapımcı-yönetmen Sinan Çetin, şarkıcı Mustafa Topaloğlu, oyuncu Ceren Benderlioğlu ve oyuncu Fırat Doğruloğlu da katıldı. İşitme engeline karşı farkındalık oluşturacak olan filmin galasında işitme engellilere özel alt yazı ile film gösterimi yapıldı.

''Film aslında farkındalık projesi''

"Filmin çekim süreci biraz zorlu geçti" diyen Yönetmen Barış Denge, ''Yaz filmi çekecektik ama hazırlıklar uzadığı için Ekim ayında yaz filmi çektik. O yüzden oyuncularımız üşüdü ve bayağı zorlandılar. Senaryoyu çekim ortasında oyuncularla birlikte değiştirmeye başladık. Akşamları yazıp sabahları çekmeye başladık ve bu süreci tamamladık. Senaryoyu çekimin ortasında değiştirmek kimsenin yapmayacağı bir delilik aslında. Film aslında farkındalık projesi. Senaryonun en büyük meselesi şu: İki insanın hiç konuşmadan, tek kelime etmeden anlaşabilmesi ve aşk yaşayabilmesi üzerine bir iddiaydı. Biz bunu denedik. İki insan gerçekten hiç konuşmadan film boyunca aşk yaşadılar, ayrıldılar ve tekrar birleştiler. Bir bakıma farkındalık projesi oldu. Çekim boyunca hepimiz işaret dili öğrendik'' dedi.

''Herkes, işitme engelli insanların farkında olsun''

Filmin ortasında senaryoda değişiklikler yaptıklarını dile getiren Oyuncu Burak Serdar Şanal, ''Filmin ortasından sonra bambaşka yerlere varacağını göreceksiniz. Keyifli, özverili ve kendinden bir şey katmak isteyen insanlarla çalıştım. Kendim de elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Filmin konusu; bir trafik kazasında ailesini kaybetmiş bir kadının, bambaşka bir insanla tanışıp onunla yaşadığı bir aşk hikayesi ama filmin içinde sürprizlerde var. Türkiye yaklaşık 3 milyon işitme engelli insan var. Herkes onların farkında olsun'' şeklinde konuştu.

Oyuncu Şafak Pekdemir Mengü ise şöyle konuştu: ''Film, çok tatlı bir aşk hikayesi olarak başlıyor, sahil kesiminde ve yaz mevsiminde geçiyor. Mesaj içerikli, iletişim üzerine ve işitme engeline rağmen insanların diyalog kurabileceğini söyleyen bir film. Filmin, dönemimizde yaşadığımız iletişim kurmama, konuşsak da anlaşmama ya da konuşsak da karşımızdakini bizi dinlememesi durumunu, aslında konuşmadan da sağlam ilişkiler kurulabiliniyor mesajını veren bir hikayesi var. Çok keyif alarak okuyup oynadım. Umarım film, izleyenlere geçer''.

Filmin konusu şöyle: Deniz’in (Burak Serdar Şanal), nişanlısı ile gittiği Burgazada tatilinde Güneş (Şafak Pekdemir Mengü) ile karşılaşmaları sonucu aralarındaki aşkı konu alıyor. Filmin ana karakteri Deniz, işitme engelli sandığı Güneş'i daha yakından tanıyabilmek için işaret dilini öğrenir ve aralarında bir aşk başlar.

Yönetmenliği Barış Denge'nin üstlendiği, yapımcılığını MT Film Prodüksiyon olarak Mehmet Toptan ve Yaşar Tolga Bozkurt’un yaptığı, yürütücü yapımcılığını ise ATS Film Yapım Özge Şenocak Polat’ın üstlendiği belirtilirken, filmin senaryosunun ise Yaşar Tolga Bozkurt'a ait olduğu bildirildi.

Adem Gürer-Murat Ergin