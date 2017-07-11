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Deniz yatağı ile Kos'a kaçmaya çalışan mülteci ölümden döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinden deniz yatağıyla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak isteyen mülteci ölümden döndü.

Deniz yatağı ile Kosa kaçmaya çalışan mülteci ölümden döndü

11 Temmuz 2017 17:57

Yasa dışı yollarla Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos adasına deniz yatağı ile kaçmak isteyen Suriyeli Muhallim Salem (32) denizde sürüklenmeye başlayınca imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Akyarlar sahilinden deniz yatağı ile denize açılan Salem, bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Deniz yatağının üzerine kıyafetleri ve kişisel eşyalarını da koyan Salem, bir süre sonra bitkin düştü. Denizde devriye atan Sahil Güvenlik ekipleri, Salem'i kurtardı. Bodrum Devlet Hastanesine götürülen Suriyeli göçmen tedavi altına alındı. Salem'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

Eren Ayhan
 

Etiketler: Deniz yatağı, Kos


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