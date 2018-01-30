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Denizbank satılıyor mu?

Denizbank’ın, Emirates NBD Bank’a satılmasına ilişkin resmi açıklama geldi. Denizbank tarafından KAP’a yaptığı açıklamada stratejik görüşmelerin başladığı duyuruldu.

Denizbank satılıyor mu?

30 Ocak 2018 13:08

Sberbank’ın, Denizbank A.Ş.'deki hisselerini Emirates NBD Bank’a satacağı yönündeki iddialar doğrulandı. Denizbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada süreci teyit etti. Açıklamada görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve sürecin nasıl sonuçlanacağının belli olmadığı bildirildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sberbank of Russia (Sberbank), Denizbank A.Ş.'deki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde,

Denizbank A.Ş. ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığını belirtmiştir.
Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olup, sürecin nasıl sonuçlanacağı belli değildir. Sberbank, farklı piyasalardaki potansiyel fırsatları düzenli bir şekilde değerlendirmekte olduğunu ve bu konuda önemli bir gelişme olmadıkça başkaca bir açıklama yapılmayacağını da ifade etmiştir.” 

Etiketler: banka, deniz bank, Sberbank

 

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