Denizciler Derneği Başkanı caretta caretta saldırısına uğradı

Bodrum’a bağlı Yalıçiftlik açıkları Orak Adası bölgesine tatil için gelenlerin kaplumbağa beslemek isterken caretta caretta'ların saldırısına maruz kaldıkları iddia edildi. İddia üzerine bölgeye giden Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz caretta caretta'nın saldırısına uğradı. Mustafa Demiröz yanına aldığı sualtı kamerası ve ağı ile kaplumbağanın en son görüldüğü bölgede dalış yaptı. Dalış yaptıktan sonra caretta caretta'yı fark eden Demiröz kaplumbayı yakalamak isterken saldırısına uğradı. Demiröz, saldırıdan güçlükle kurtarılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Demiröz, "Su altını fotoğraflayan birisi olarak onlarca defa kaplumbağalarla yüzdüm, onlarca defa fotoğraflarını çektim ama inanın böyle bir kaplumbağa davranışı daha önce ne gördüm ne fotoğrafladım. Gayet sakin bir şekilde 10-20 civarında hem fotoğrafını hem filmini çektikten sonra bir anda kaplumbağa dönüp saldırganlaştı ve üzerime doğru gelip bana da saldırdı. Böyle bir davranışa açıkçası hakikaten beklemediğim için donanımlı değildim korunaklı da değildim. Elimde bir tek fotoğraf makinem vardı. 3 defa fotoğraf makinesini ağzına soktum hayvanın ancak o şekilde önleyebildim ve en sonunda da bir elimle boğazından bir elimle yüzgecinden yakalayarak kontrol altına almaya çalışıp aynı zamanda hazırladığımız ağın içine alıp tekneye çıkarmaya çalışacaktık. Fakat ağı attık daha tam anlamıyla kaldıramadan ve bir yandan da o korunma güdüsüyle belki kaplumbağayı bıraktım. Bırakınca ağın altına dalıp elimizden kaçtı. Bu kaplumbağa orada yaptığımız araştırmalarda gördük ki yıllarda oralarda gezen ve bu saldırıları gerçekleştiren kaplumbağa çünkü çektiğimiz fotoğraflarda da net görünüyor" dedi.

Demiröz, daha fazla insanın ve bu saldırgan kaplumbağanın zarar görmemesi için yetkilileri göreve davet etti.