Denizde boğulan 2 çocuk toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre; Aslanlı Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Emircan Durak ile İdris Buruk, serinlemek için ilçenin merkezindeki Talat Göktepe Çamlığı civarındaki sahilde denize girdi. Yüzme bilmeyen Durak ve Buruk suda batıp çıkmaya başladı. Vatandaşların fark etmesi üzerine denizden çıkarılan çocuklara olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti ancak çocuklar kurtarılamadı. Boğularak hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından da çocukların cenazesi ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Küstülü Mahallesi'ne getirildi. Küstülü Cevizliköy Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından çocukların cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenazede İdris Buruk'un annesi Cennet Buruk ile Emircan Durak'ın annesi Fatma Durak birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Emircan'ın kız kardeşi Gizem ise mezarlık kenarında bir yakını tarafından sakinleştirildi. İki annenin "Canım yavrularım, kurban olduğum yavrularım, bir tek tokat bile atmaya kıyamazdım, kara topraklar aldı" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Mahalle muhtarı Adnan Kökten ise cenaze sonrasında bir çağrıda bulunarak, "Serinlemek için Erdemli sahilinde denize giren iki fidanımız yüzme bilmedikleri için denizde boğuluyor. Sahil güvenlik ve Erdemli emniyeti üstün gayret göstermelerine rağmen kurtaramıyoruz çocuklarımızı. Ben bir mesaj vermek istiyorum. Yüzme bilmeyen evlatlarımızın denize, dereye, akarsuya girmelerine müsaade etmeyelim. İki fidanımız gitti acımız büyük. Ne diyelim çok üzüntülüyüz" diye konuştu.

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