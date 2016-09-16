Konya’da oturan 41 yaşındaki Ramazan Dursun ve 38 yaşındaki eşi Helime Dursun, Samsun Çarşamba’da oturan damadı Hidayet Atmaca’nın yanına bayram ziyaretine geldiler. Damat Hidayet Atmaca (23), eşi Emet Atmaca, kayınpederi Ramazan Dursun, kayınvalidesi Helime Dursun, kardeşleri Celil Atmaca (17) ve Muhammet Atmaca (14) ile birlikte Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’ndeki sahile giderek denize girdi. Helime Dursun, Hidayet Atmaca, Celil Atmaca ve Muhammet Atmaca dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sualtı Grup Amirliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları Helime Dursun, Hidayet Atmaca, Celil Atmaca ve Muhammet Atmaca’yı denizden çıkardılar. Denizden çıkarılan 3 kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, Helime Dursun’un ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

3 kardeşin cenazesi bugün Ayvacık ilçesi Karşı Döngel Mahallesi’ndeki Haydar Mahallesi Camii’nde Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Hidayet Atmaca’nın 68 gün önce Ramazan Bayramı’nın 3. günü evlendiği ve Kurban Bayramı’nın 4. gününde de boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Hidayet Atmaca’nın eşi Emet Atmaca’nın da hamile olduğu belirtildi. Kardeşlerin annesi Asiye ve babası Ünal Atmaca taziyeleri kabul etti.