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Denizde boğulan gencin bir gün sonra cesedi bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir genç denizde boğularak hayatını kaybetti.

Denizde boğulan gencin bir gün sonra cesedi bulundu

22 Temmuz 2017 13:24

Gemlik’te ikamet eden 16 yaşındaki İsmail Can, bir gün önce babasından para alıp Kumla’da çay bahçelerinin bulunduğu yere geldi. Burada elbiselerini çıkaran gençten daha sonra haber alınamadı. Sabah saatlerinde bölgede denize giren bir vatandaş tarafından elbiseler fark edilerek Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü arandı. Emniyet ekipleri baba Ali Gül’e ulaşırken, talihsiz genci arama çalışmaları başladı. vatandaşlar, elbiselerin bir gün önce saat 17.00’den beri sahilde olduğunu iddia etti. Sahil Güvenlik Komutanlığından görevli dalgıçlar da arama çalışmalarına katılırken, gencin cesedi kısa sürede bulundu. Sınır dubalarının az ilerisinde, fazla derinliği olmayan bölgede dibe batmış olarak bulunan İsmail Can’ın cesedi dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı.
Savcının incelemesinin ardından gencin cesedi kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor 

Hurşit Topal


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