Denizde bulunan cesede lodos engeli

Pendik sahilde, 15 Temmuz Şehitler Camii’nin karşısında deniz yüzeyinde vatandaşlar tarafından fark edilen ceset, polise bildirildi. İhbarın ardından olay yerine deniz polisi sevk edildi. Bir erkeğe ait cesedi çıkarmak için çalışma başlatan deniz polisi, lodosun etkisi ile oluşan dalgalar nedeniyle cesede uzun süre müdahale edemedi. Bunun üzerine karadan müdahale için itfaiye ekibinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de cesedin denizde sürekli hareket etmesi ve mesafenin uzak olması nedeniyle herhangi bir müdahale de bulunamadı. Deniz polisi denizden, polis ve itfaiye ise karadan deniz yüzeyindeki cesedi bir süre takip etti.

Uzun süren bekleyişin ardından olay yerine gelen dalgıçlar, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Dalgıçlar, dalganın etkili olduğu denizden güçlükle çıkardı. Erkek bir şahsa ait olduğu belirtilen ceset ile ilgili polis, kimlik tespit çalışması başlattı.

Mustafa Esen