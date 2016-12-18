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Denizde bulunan kadın gövdesinin sırrı çözülemiyor

Mersin'in Silifke ilçesinde denizde bulunan kadın gövdesinin sırrı çözülemedi.


18 Aralık 2016 10:39

Edinilen bilgiye göre, 2 Aralık Cuma günü Mersin'in Silifke ilçesi sahilinde gezen bir kişi denizde ceset olduğunu fark edince durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler girdikleri denizde bir kadına ait gövde ile karşılaştı. Jandarma ekipleri denizde yaptıkları aramada kadına ait olabileceği düşünülen başka uzuvları da aradı ancak bulamadı. Yapılan ilk incelemenin ardından kadın gövdesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

Bu sırada 3 Aralık günü Adana'da çöp ayrıştırma tesislerinde bir kadın bacağı bulununca gövdenin de bu kadına ait olabileceği düşünüldü ancak yapılan incelemede Adana'da bulunan kadın bacağın Songül Elçil (27) isimli bir kadına ait olduğu, kadının 3 Aralık 2016 tarihinde Fatih Karaman (37) isimli şahıs tarafından öldürüldüğü belirlendi. Ancak Songül Elçil'in yakınlarından alınan kan örnekleriyle kadın gövdesindeki DNA eşleştirmesi yapıldı. Eşleştirmede kadın gövdesinin Songül Elçil'e ait olmadığı belirlendi. Jandarma, kadın gövdesinin kime ait olduğunu araştırmaya başladı ancak şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi. Adli tıp kurumu morgunda bekletilen kadın gövdesi kimsesizler mezarlığına gömülecek. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: kadın gövdesi


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