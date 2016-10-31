Almanya’dan tatil için erkek kardeşiyle birlikte Manavgat’a gelen ve Kumköy’de bir otelde tatilini geçirmekte olan Hamral Geb Scheelme Gertrud Barbel (71) isimli Alman kadın, kaldığı otelin sahilinde denize girerken fenalaştı. Kardeşi tarafından denizden çıkarılan ve Side Anadolu Hastanesine kaldırılan Alman turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alman turistin cesedi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Arif Kaplan



