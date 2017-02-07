Diğer
Kategoriler

Denizde kaybolan adamdan hala haber yok

İzmir'in Aliağa ilçesinde, balık avlamak için zıpkın ve fenerle denize dalan ve suda kaybolan Hüseyin Beyaz’ı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Denizde kaybolan adamdan hala haber yok

07 Şubat 2017 13:55

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Çayı mevkisine zıpkınla balık avlamak için giden Hüseyin Beyaz (42) ve bir arkadaşı, hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle denize dalmaktan vazgeçip biraz ilerideki Karadut mevkisine giderek fenerle denize daldı. Yanındaki arkadaşı da karadan Hüseyin Beyaz’ı yürüyerek takip ediyordu. Beyaz’ın fenerinin ışığını görememesi üzerine bir süre arkadaşının su yüzeyine çıkmasını bekleyen adam, Beyaz'ın su yüzeyine çıkmaması nedeniyle durumu hemen jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, suda kaybolduğu belirtilen Beyaz'ı arama çalışması başlattı.

Umutlar tükeniyor
Üçüncü günde de arama çalışmalarına devam edilirken, İzmir’den bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri dalgıçlarla denizin altından, sahil güvenlik botuyla da denizin yüzeyinden arama çalışmalarını sürdürüyor. Çeşme'de esnaflık yapan 42 yaşındaki Hüseyin Beyaz için umutlar tükenirken, ekiplerin kurtarma çalışmalarını akrabaları da yaşlı gözlerle izledi. 

Nimet Ergün

Etiketler: denizde kaybolma, Hüseyin Beyaz, İzmir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!