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Denizde kaybolan adamın zıpkını bulundu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, balık avlamak için zıpkın ve feneriyle denize dalan ve suda kaybolan Hüseyin Beyaz’ı arama çalışmaları dördüncü gününde devam ederken, dalgıçlar tarafından Beyaz'a ait olduğu tespit edilen zıpkın bulundu.


08 Şubat 2017 12:21

Edinilen bilgiye göre, dört gündür kayıp olan Hüseyin Beyaz, Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Çayı mevkisine bir arkadaşıyla birlikte balık avlamak için gitti. Hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle denize dalmaktan vazgeçen Beyaz, biraz ilerideki Karadut mevkisine giderek fenerle denize daldı. 42 yaşındaki Beyaz bir daha denizin yüzeyine çıkmazken, hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Sahil güvenlik ekipleri dört günden bu yana kaybolan Hüseyin Beyaz için dalgıçlarla denizin altından, sahil güvenlik botuyla da denizin yüzeyinden arama çalışmalarını sürdürüyor. Dünkü çalışmalar sırasında ise dalgıçlar tarafından denizin içinde bir zıpkın bulundu. Sahil ekipleri tarafından zıpkının fotoğrafları Hüseyin Beyaz'ın yakınlarına gösterildi. Yakınları tarafından zıpkının Beyaz'a ait olduğu öğrenilirken, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.  

Etiketler: deniz, İzmir, kaybolma, zıpkın


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