Denizde kaybolan çocuğun annesi: 'Bir 15 Temmuz'da ben yaşadım'

Beşiktaş Arnavutköy Akıntıburnu’nda dün saat 17.00 sıralarında 17 yaşındaki Furkan Yıldırım, 4 arkadaşıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anması öncesi serinlemek için denize girdi. Arkadaşlarıyla yüzen genç, akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. Denize giren diğer gençler ise kıyıya çıkmayı başardı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen “kurbağa adam” ve “balık adam” diye tabir edilen Deniz Sualtı timi, denizde bir süre arama yaptı ancak gence ulaşılamadı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte aramalar bugün tekrar başladı. Aramalara deniz polisinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekip ile Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri katıldı.

“OĞLUMU ŞEHİT VERDİM, BİR 15 TEMMUZ DA BEN YAŞADIM”

Yetkililerden arama ve kurtarma çalışmalarının kapsamlı yapılmasını isteyen baba Memduh Yıldırım, “Devletimizden çocuğumun bulunmasını istiyorum. Yardım ediyorlar ama daha fazlasını istiyorum. Anne ve baba olarak 2 gündür burada cayır cayır yanıyoruz ama hiçbir gelişme beklediğimiz gibi değil. Burada akıntıya kapılmış, nereye gider bilmiyorum. Dünden beri çalışmalar devam ediyor. Özellikle miting için gelmiş. Miting için gelen oğlum 15 Temmuz’da şehit oldu. Cumhurbaşkanının mitingi için gelmişti ama oğlumu şehit verdim. Bir 15 Temmuz da ben yaşadım” dedi.

Anne Kezban Yıldırım ise, “Ne gerekiyorsa yapsınlar. Yavrumu bulsunlar. 4 çocuğumuz var. Başbakanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. İlgilenen yok, geldik oturduk. Öğlen geldiler” diye konuştu.

Aramalar sürerken, gencin gözü yaşlı ailesinin acılı bekleyişi devam ediyor. Bu arada gencin akıntıya kapılıp kaybolduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde gencin arkadaşlarının kendi aralarında “Boğulursanız da kurtarırız” diye şakalaşmaları ise dikkat çekti.

Doğan Can Cesur