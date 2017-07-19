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Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Kırklareli'de 3 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan 21 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı.

Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

19 Temmuz 2017 16:18

Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan geçtiğimiz pazar günü Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesine gelen ve serinlemek için denize giren Göksel D. isimli genç akıntıya kapılarak denizde kayboldu. Gencin denizde kaybolduğunu gören arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Kırklareli AFAD ekipleri genci bulmak için yaptığı aramalardan herhangi bir sonuç alamadı.

Arama çalışmalarına 3'üncü günde İstanbul'dan gelen AFAD ekipleri de katıldı. Kırklareli ve İstanbul AFAD ekiplerinin ortak çalışması sonucu Göksel D'nin cesedine ulaşıldı. Denizden çıkarılan gencin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Halil Dağ

Etiketler: ceset, kaybolma, kırklareli


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