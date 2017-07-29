Diğer
Kategoriler

Denizde kaybolan gençlerden birinin cesedi bulundu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde dün denizde kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu.

Denizde kaybolan gençlerden birinin cesedi bulundu

29 Temmuz 2017 21:12

İlçenin Yılgın plajında dün denize giren ve bir süre sonra kaybolan Ümit Kılıç ve Onur Öztürk'ün bulunması için AFAD, Sahil Güvelik, AKUT ve Giresun Belediyesi dalgıç ekiplerince sabah başlatılan arama çalışmaları akşam saatlerinde Onur Öztürk’e ait cesedin bulunmasıyla bugünlük son buldu. Bir balıkçı teknesinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında denize atılan ağa, Onur Öztürk'ün cesedi takıldı.

Tekneye alınıp kıyıya çıkartılan ceset, Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dalgıç ekipleri Ümit Kılıç'ı arama çalışmalarının ertesi gün yeniden başlatılacağı belirtildi. 

Etiketler: boğulma, Giresun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!