Denizde kaybolan gençlerden birinin cesedi bulundu

İlçenin Yılgın plajında dün denize giren ve bir süre sonra kaybolan Ümit Kılıç ve Onur Öztürk'ün bulunması için AFAD, Sahil Güvelik, AKUT ve Giresun Belediyesi dalgıç ekiplerince sabah başlatılan arama çalışmaları akşam saatlerinde Onur Öztürk’e ait cesedin bulunmasıyla bugünlük son buldu. Bir balıkçı teknesinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında denize atılan ağa, Onur Öztürk'ün cesedi takıldı.

Tekneye alınıp kıyıya çıkartılan ceset, Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dalgıç ekipleri Ümit Kılıç'ı arama çalışmalarının ertesi gün yeniden başlatılacağı belirtildi.