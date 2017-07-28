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Denizde kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarına ara verildi

Giresun’un Tirebolu ilçesinde serinlemek için denize giren 2 genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Havadan, karadan ve denizde yaklaşık 7 saat süren arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Denizde kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarına ara verildi

28 Temmuz 2017 23:48

Edinilen bilgilere göre, Onur Öztürk (17) ve arkadaşı Ümit Kılıç (18) serinlemek için Tirebolu ilçesine bağlı Yılgın köyünde bulunan plajdan denize girdi. Denize girdikten kısa bir süre sonra iki arkadaşta gözden kayboldu. Olay jandarma ekiplerine haber verildi. Kısa süre sonra olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Giresun Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, AKUT ekipleri geldi. Havadan, karadan ve denizden yapılan uzun aramalara rağmen kaybolan iki genç bulunamadı. Havanın kararması nedeniyle arama ve tarama faaliyetleri yarın erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan, haber için olay yerine giden İhlas Haber Ajansı (İHA) Giresun Muhabiri Resul Yanbul, denizde kaybolan Ümit Kılıç’ın teyzesini oğlu olduğunu plajda bekleyen akrabalarından öğrendi. 

Fikret Bıyık
 


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