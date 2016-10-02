Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi nüfusuna kayıtlı ve Kırgeriş köyü muhtarı Ali İhsan Köse’nin 7 çocuğundan biri olan Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi öğrencisi Oğuzhan Köse, okul için Trabzon’a gelmişti. Geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile okuldan çıktıktan sonra Büyükliman Mahallesi sahil mevkiine gelerek denize giren Köse, yüzme bilmediği ve dalgaların da etkiyle bir süre sonra denizde batıp çıkmaya başlamış, arkadaşlarının müdahalesi yetersiz kalınca bir anda gözden kaybolmuştu. Lise öğrencisi için, Sahil Güvenlik, AFAD, Rize Deniz Polisi ekipleri ve Samsun'dan gelen helikopter tarafından 3 gündür sürdürülen arama çalışmaları sonucu Köse’nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.