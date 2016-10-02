Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Denizde kaybolan lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu

Denizde kaybolan lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 3 gün önce girdiği denizde kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu.


02 Ekim 2016 12:04

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi nüfusuna kayıtlı ve Kırgeriş köyü muhtarı Ali İhsan Köse’nin 7 çocuğundan biri olan Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi öğrencisi Oğuzhan Köse, okul için Trabzon’a gelmişti. Geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile okuldan çıktıktan sonra Büyükliman Mahallesi sahil mevkiine gelerek denize giren Köse, yüzme bilmediği ve dalgaların da etkiyle bir süre sonra denizde batıp çıkmaya başlamış, arkadaşlarının müdahalesi yetersiz kalınca bir anda gözden kaybolmuştu. Lise öğrencisi için, Sahil Güvenlik, AFAD, Rize Deniz Polisi ekipleri ve Samsun'dan gelen helikopter tarafından 3 gündür sürdürülen arama çalışmaları sonucu Köse’nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

Etiketler: lise öğrencisi, tarbzon


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!