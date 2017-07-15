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Denizde kaybolan şahıs aranıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde serinlemek için denize giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan şahıs için arama çalışması başlatıldı.

Denizde kaybolan şahıs aranıyor

15 Temmuz 2017 20:34

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesi Haber Kent Sitesi yakınındaki sahilinde denize yüzmeye giren 1949 doğumlu Mustafa Tosun’dan bir daha haber alınamadı. Denize birlikte geldikleri bir arkadaşı tarafından kayıp olduğu bildirilen Tosun için önce sahilde sonra ise denizde arama çalışması başlatıldı. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Amirliği Deniz Arama ve Kurtarma Ekibi bir bot ve dalgıçlar ile yüzey araması çalışması yaptılar. Bölgede kayıp şahsın bulunması için çalışmalar devam ediyor.
 


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