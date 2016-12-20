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Denizde mahsur kalan 3 kişiyi sahil güvenlik kurtardı

Antalya açıklarında arıza yaparak sürüklenen teknenin yardımına, sahil güvenlik ekipleri koştu. 3 kişinin mahsur kaldığı teknede kafasına darbe alarak yaralanan tekne kaptanı sahil güvenlik helikopteri, diğer iki kişi de sahil güvenlik botuyla kurtarıldı.


20 Aralık 2016 17:06

Olay, Antalya açıklarında sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 3 kişinin bulunduğu bir tekne, makinesi arızalanarak sürüklenmeye başladı. 18 mil açıkta teknenin sürüklendiği ve tekne kaptanın kafasından yaralandığı bilgisini alan ekipler, Sahil Güvenlik Helikopteri ile yaralanan kaptanı tekneden alarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirdi. Teknede kalan iki şahıs ise Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.
Kaptan ve diğer yolcuların sağlığının iyi olduğu öğrenildi.
 


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