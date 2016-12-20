Olay, Antalya açıklarında sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 3 kişinin bulunduğu bir tekne, makinesi arızalanarak sürüklenmeye başladı. 18 mil açıkta teknenin sürüklendiği ve tekne kaptanın kafasından yaralandığı bilgisini alan ekipler, Sahil Güvenlik Helikopteri ile yaralanan kaptanı tekneden alarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirdi. Teknede kalan iki şahıs ise Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Kaptan ve diğer yolcuların sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

