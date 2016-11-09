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Denizde rahatsızlanan balıkçı kurtarılmadı

Samsun açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan bir balıkçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


09 Kasım 2016 15:55

Olay, Samsun açıklarında meydana geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesi Çerli Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Turkay Bahtiyar (53), balıkçı motoruyla ava çıktı. Samsun açıklarında içinde bulunduğu balıkçı teknesinde aniden rahatsızlanan Turkay Bahtiyar, başka bir balıkçı motoruyla Canik Balıkçı Barınağı'na getirilip buradan da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Turkay Bahtiyar yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Turkay Bahtiyar'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bahtiyar'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. 

Muammer Ay

Etiketler: balıkçı, Samsun


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