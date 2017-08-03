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Denizde yüzen imam boğulma tehlikesi geçirerek hastanelik oldu

Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren imam hastaneye kaldırıldı.

Denizde yüzen imam boğulma tehlikesi geçirerek hastanelik oldu

03 Ağustos 2017 20:49

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesine imam olarak görev yaptığı öğrenilen Abdullah Samet Talha Şahin (25), denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. İmam için Samsun'dan 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile Çarşamba'dan ise kara ambulansı sevk edildi. Ambulans helikopterdeki sağlık personeli ile kara ambulansının sağlık personeli denizden çıkartılan imama ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra kara ambulansına konulan Abdullah Samet Talha Şahin Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Muammer Ay
 


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