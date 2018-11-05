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Denizden 2 ceset çıktı

Denizden 2 ceset çıktı
Denizden 2 ceset çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabaha karşı denizde biri kadın 2 ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde bulunan sahilde ses duyan bölgede bulunan 5 yıldızlı bir otelin güvenlik müdürü Yavuz Albayrak, denize baktı. Deniz yüzeyinde üzerlerinde kırmızı ve beyaz renkli tişörtün olduğu iki kişinin olduğunu gören Albayrak hemen denize girdi. Denize giren Albayrak, biri kadın iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredekilerin yardımıyla isimleri öğrenilemeyen iki kişinin cesedi kıyıya çıkartılırken olay jandarmaya bildirildi. 

Olay yerine gelen Alanya İncekum Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30-35 yaşlarındaki erkek ile 20-25 yaşları arasındaki kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
İki kişinin cesedi otopsi için adli tıp morguna gönderildi.  

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