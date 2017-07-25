Denizden buzdolabı çıktı

Bursa’nın 115 kilometre deniz sahili ve yaklaşık 180 kilometrelik göl sahilinde temizlik yapan Büyükşehir Belediyesi, özellikle Mudanya, Gemlik ve Karacabey Boğazı’nda deniz yüzeyi temizliğini de aksatmadan sürdürüyor. İki yıl önce alınan deniz yüzeyi temizleme araçları ile denize atılan atıklar toplanarak bertaraf tesislerine sevk ediliyor.



Buzdolabı bile çıktı



Bugüne kadar Bursa sahi bandında deniz yüzeyinden 420 metreküpün üzerinde atık toplanırken, yastık, yatak, sandalye, pet şişe, plastik oyuncaklar, karton, kağıt ve yiyeceklerin ardından bu atıklara buzdolabı da eklendi. Gemlik’te deniz yüzeyinde yapılan temizler sırasında bulunan eski bir buzdolabı ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Bursa’da denizlerden çıkarılan atıklar, çevre konusundaki vurdumduymazlığı gözler önüne sererken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerek deniz yüzeyinde gerekse de sahillerdeki temizlik çalışmaları fasılasız sürüyor.

Hurşit Topal