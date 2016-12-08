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Denizden dini içerikli kitaplar çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Yenice sahilinde dini içerikli kitap bulundu. Denize atıldığı belirlenen kitaplara el koyan Çorlu Müftülüğü olayla ilgili inceleme başlattı.


08 Aralık 2016 12:51

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki sahil şeridinde yürüyüş yapan vatandaşlar, onlarca dini içerikli kitap buldu. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, Çorlu İlçe Müftülüğünü arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen Çorlu Müftülüğü görevlileri kumsala vuran kitap dolu çuval ve torbaları alarak resmi araçlara yükledi ve Müftülüğe götürdü. Sahile vuran kitapları yerinde inceleyen Çorlu Müftüsü Adem Gülmek, konuyla ilgili gerekli çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Kitapların içeriklerine bakılacağını belirten Müftü Gülmek, "Vatandaşımızdan gelen ihbarı değerlendirdik. Burada, bir kısım dini yayınların denize atılmış olduğunu gördük. Bunların içerisinde peygamber efendimizin hayatını anlatan kitaplar da var. Aralarında çeşitli dini yayınlar da mevcut. Bu kapsamda kitaplara müftülük olarak el koyduk. Bunları temizleyip kurutarak, geri kazanacağız. İçinde, FETÖ terör örgütüne ait yayınlar varsa gerekli resmi işlemleri de başlatacağız" dedi.
Çorlu Müftülüğü görevlileri sahile vuran kitapları toplarken, etraftaki vatandaşlar da çalışmaları izledi.

Serdar Şahin 

 

Etiketler: tekirdağ


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