Denize atılan misina ve çapalar onları öldürüyor

Fethiye Kordon boyu Beşkaza Meydanı yakınında kıyıya bağlanmış tekneler arasında ölmüş vaziyette caretta caretta bulundu. Teknelerin arasındaki ölü kaplumbağayı Dalyan’daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezinden (DEKAMER) gelen ilgililer, çevredeki vatandaşlar ile birlikte çıkardı. Kabuğu üzerinde bulunmayan kaplumbağa araştırma merkezine götürüldü. İki tekne arasında üzerinde kabuğu bulunmadan ölmüş vaziyette duran kaplumbağa için gerekli tedbirleri alan DEKAMER alan sorumlusu Şenol Menzek, kaplumbağayı iki kişi denizden tekneye çıkartmak istedi. Ancak misinalara dolanmış vaziyetteki kaplumbağanın misinalarının da tekneciler tarafından denize atılmış bir çapaya bağlı olduğu gözlenince, bu kez halata bağlanıp çıkartma çalışması başlatıldı. Yaklaşık yarım saat devam eden çalışma sonunda 3 kişi önce Caretta Caretta’nın misinalarla takıldığı çapayı dışarı çıkardı. Çevrede toplanan vatandaşlar Caretta Caretta’nın bu vaziyetteki halini görünce büyük üzüntü yaşadı. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile bu anı görüntülerken, caretta caretta 3 kişinin çabası ile denizden kıyıya çıkarılabildi.

DEKAMER Alan Sorumlusu Şenol Menzek, ’’45-50 yaşlarında erkek olan caretta caretta bilinçsizce atılan misina ve oltalar yüzünden ölmüş gözüküyor. İlginç olan misinaların yine deniz dibine atılan bir çapaya bağlı olmasıdır. Bu da caretta caretta’nın misinalara ve çapaya dolanıp boğularak ortaya çıkmış olabileceğidir. Bu konuda merkezde gerekli inceleme ve araştırma yapılacaktır. Özellikle bu yıl benzer şekilde misina ve olta yutan caretta caretta ölümlerine rastladık’’ dedi.

Kurtarma çalışmasına destek veren tekneci Haydar Çoban isimli vatandaş, bu şekilde caretta caretta ölümüne 4. kez şahit olduğunu belirterek, ’’Eline misina olta alan denizde bırakıyor. Caretta Carettalar da bu oltaları yutup ölüyorlar. Kıyıdan bırakılan misinaların önlenmesi lazım. Ayrıca tekneci arkadaşlar da çapaları denizde bırakmamalıdır’’ dedi.

’’Caretta caretta’nın feci şekilde ölümünde bilinçsiz insanların etkili olduğunu görüyoruz’’ diyen İsmet Gürsel isimli vatandaş ise, ’’Dünyada nesli tükenmekte olan bu canlılar Fethiye Körfezi’nde kış mevsiminde bile bulunuyor. Canlılar düşünülerek bilinçsiz olta avcılığı yapılmamalı’’ diye konuştu.

Murat Yalçın