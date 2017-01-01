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Denize düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu

Mersin'de, 29 Aralık 2016'da yaşanan sel felaketinde deniz kenarında selfie çekerken denize düşerek kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı.

Denize düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu

01 Ocak 2017 14:53

 Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları, fotoğraf çekildiği iskelenin ayaklarına yakın noktada kayalıklar arasında Yılmaz'ın cesedini buldu. 

29 Aralık Perşembe günü kuvvetli yağışların ardından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iskelede özçekim yaparken suya düşen üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın bulunması için deniz ve havadan yürütülen çalışmalar bugün de sürdü. Ekipler bugün açıktaki aramalarının yanında, gencin denize düştüğü bölgenin yakınında arama çalışması yaptı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı dalgıçlar, yaptıkları aramalarda iskelenin ayakları yakınındaki kayalıkların arasında Yılmaz'ın cesedini buldu. Bota alınan ceset, getirildiği Mersin Marina'dan ambulansa konularak otopsi için Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak Yalınayak deresine düşen otomobilde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçtaki 3 yaşındaki kızları Miray ile yakınları Sultan Uncu'yu (25) arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. 

Koray Ünlü
 

Etiketler: ceset, deniz, mersin


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