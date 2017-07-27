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Denize gidemeyen çocuklar, traktör römorkunda serinliyor

Kastamonu’da çocuklar, denize gidemedikleri için havuza çevirdikleri traktör römorkunda serinliyor.

Denize gidemeyen çocuklar, traktör römorkunda serinliyor

27 Temmuz 2017 09:15

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ikamet eden çocuklar, yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan denize gidemedikleri için traktör römorkunu naylon ile kaplayıp havuza çevirdi. Termometrelerin yaklaşık 40 dereceyi gösterdiği Daday’da, sıcaktan bunalan çocuklar traktörün römorkunda hem serinliyor hem de eğleniyor.
Evlerinin önünde duran traktör römorkunu havuza çevirerek serinlemeye çalışan çocuklar, çevredeki vatandaşların ilginç bakışlarına aldırış etmeden hem serinliyorlar hem de eğleniyorlar.

Traktörün römorkunda serinlemeye çalışan çocuklardan Soner Sefer, “Daday’da deniz olmadığından dolayı ve havuzlarda çok pahalı olduğundan dolayı arkadaşlarımızla evlerden su getirdik. Traktör römorkunun da içerisine naylon branda serdik. Evimizden getirdiğimiz bu sularla brandanın içerisine suyla doldurduk ve sıcak havada bu şekilde serinlemeye çalışıyoruz” dedi. 

Serkan Yılmaz


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