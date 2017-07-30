Denize giren 2 kişi boğuldu, 4 kişi son anda kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Sahilköy Mahallesi Çınarsuyu mevkisinde meydana gelen olayda, denizde boğulma tehlikesi geçiren Kerem Ateş'i kurtarmak isteyen arkadaşları akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Karagöz (33), Ahmet Arslan (33), Sıraçhan Elçi (15) ve Mustafa Kılıçarslan (37) vatandaşların yardımıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ekipleri tarafından denizden çıkarılarak 112 Acil ambulansları ile Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi. Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Kerem Ateş Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Arkadaşlarını kurtarmak için denize giren Tayfun Kement’in (20) de kayıp olduğu söylenince bu sefer aramalar tekrar başladı. Olayı duyanlar deniz kenarına akın ederken aradan geçen yarım saat sonrasında OSKEM ekipleri denizden Tayfun Kement’i çıkardı. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Tayfun Kement tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, hastaneye kaldırılan Mehmet Karagöz'ün de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hamza Alp

