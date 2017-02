Giresun’da karın tadını çıkartmak isteyen Refik Akın ve Olcay Menekşe isimli iki maceraperest evlerinin teras katında 70 santimetreyi bulan kara denize girer gibi dalarak diğer ev sakinlerinin kahkahaları eşliğinde kulaç attılar. Bu komik dakikaları ise bir başka ev sakini cep telefonu kamerasıyla an be an kaydetti.

FİKRET BIYIK