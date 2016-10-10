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Denize havaalanı 800 bin yolcuya ulaştı

Avrupa'nın tek, dünyanın üçüncü denize inşa edilen havaalanı olan Ordu Giresun Havalimanı, açıldığı günden bu yana yaklaşık 800 bin yolcu ağırladı.


10 Ekim 2016 09:17

22 Mayıs 2015 tarihinde açılan Ordu-Giresun Havalimanı'nda 2016 yılında kullanan yolcu sayısı 550 bini aştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) istatistiklerine göre, Ordu Giresun Havalimanı'ndan Eylül ayı içerisinde 79 bin 590’ı yurt içi 3 bin 888’i yurt dışı olmak üzere toplam 83 bin 478 yolcu yararlandı. Ocak- Eylül ayları içerisinde Ordu-Giresun Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı toplamda 565 bin 957 oldu.
Eylül ayı içerisinde Ordu-Giresun Havalimanı'na 28’i yurt dışı 724’ü yurt içi olmak üzere toplam 752 sefer düzenlendi. Eylül ayı sonu itibariyle 85’i yurt dışı olmak üzere düzenlenen sefer sayısı 4 bin 811’e yükseldi.
Havalimanından Eylül ayı içerisinde 51 tonu yurt dışı olmak üzere 719 ton yükte taşındı. 9 ayda taşınan yük miktarı 4 bin 219 tona ulaştı.

22 Mayıs 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında 230 bin yolcunun, 2016 yılı 9 ayda 565 bin 957 yolcunun yararlandığı Ordu-Giresun Havalimanı'ndan açıldığı günden bu yana 795 bin 957 kişi kullandı.
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan halen Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, KKTC ve Suudi Arabistan'a uçuşlar gerçekleştiriliyor. 

Metin Akyürek

Etiketler: havaalanı, ordu


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