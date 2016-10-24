Derince kıyılarında kirlilik tespit eden ekipler, kirliliğin daha fazla alana yayılmasını önlemek amacıyla tedbir aldı. Kirli alanın çevresi ekipler tarafından bariyerle çevrilirken, bölgede kirliliği emen pedler ve sosisler ile temizleme çalışması başlatıldı. Ayrıca kıyı güzergahı boyunca incelemelerde bulunan ekip, atık suyun denize deşarj olduğu hattı tespit etti.

Denize deşarj tespit edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonu ile atık suyun denize deşarj olduğu alan üzerinde incelemelerde bulunuldu. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İSU Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile birlikte kirliliğe neden olan işletmede yapılan denetimde, işletmenin yakıt tanklarından birinde bulunan slop malzemenin, açık bırakılan vana aracılığı ile yağmur suyu kanalına ve böylelikle denize deşarj edildiği tespit edildi.

Numune alındı

Tespit üzerine Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeden numune alınarak, durum kayıt altına alındı. Ekipler tarafından alınan numunelerin laboratuvarda analizinin yaptırılacağı, Sonuçlar ile birlikte, diğer delillerin Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi sonucunda gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

İsmail Gündüz