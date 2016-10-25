Kahramanmaraş’ta çocukluğundan beri gemiye merak salan girişimci Bilal Başkonuş (40), akrabasının odun ambarında 17 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde, 25 ton ağırlığında tekne inşa etti. Teknenin yapım aşamasında 20 işçi gece gündüz çalıştığını ifade eden ve Zülfikar ismini verdiği tekne hakkında konuşan Bilal Başkonuş, denizi olmayan Kahramanmaraş’ta teknesini Sır Barajı’nın serin sularına indirdi. Teknenin maliyetini 400 bin lirayı aştığını kaydeden Bilal Başkonuş, “Kahramanmaraş’ımızda turizm anlamında turizm hizmeti verecek. Gezinti teknesi bu. İçerisinde mutfak, lavabosu, kamarası, duş alma yerine kadar mevcut. Şu anda bizim projeye göre 35 kişilik. Suyun içerisine konulduğunda teste tabi tutulacak. Bu testten sonra yüksek barajı sergilerse sayısı da artacak” dedi. Teknenin yapımında Bilal Başkonuş’a destek olan arkadaşları ise hep birlikte bu sevinci yaşadıklarını ifade ederek, devamının geleceğini söylediler.

Muhammet Özer