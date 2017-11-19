Denizi olmayan Sivas'ta yat görenler şaşkınlığa uğradı

Muğla’dan bir tırın kasasında Trabzon’a gitmek üzere yola çıkan 25 metre uzunluğundaki lüks yat, denize sınırı olmayan Sivas’ta şaşkınlığa neden oldu. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan yat görenlerin ilgisini çekti. Vatandaşlar ve yatı durduran polis memurları yat ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yat yüklü tırın kavşaklardan ve üst geçitlerin altından takılmadan geçmesi için iki araç tıra eskortluk yaptı.

Polis memurları da fotoğraf çekildi

Polis memurları tarafından durdurulan yat yüklü tırın evrak kontrolleri sırasında tırın çevresinde toplanan vatandaşlar meraklı gözlerle yatı seyretti. Denize sınırı olmayan Sivas’ta ilk kez yat gören vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı. Yatla hatıra fotoğrafları çektirdiler. İlginç durumu polis memurları da şaşkınlıkla karşıladı. Memurlar hem işleri yaptı hem de yatla birlikte hatıra fotoğrafı çekti.

Akdeniz’den Karadeniz’e tır sırtında yolculuk

Tır şoförü Mehmet Efe Küçükkaya, yatın Muğla’dan yüklendiği ve yaklaşık bin kilometre tır sırtında taşınarak Trabzon’a götürüldüğünü belirtip, “Marmaris'ten yükledik Trabzon'a gidiyoruz. Tırın uzunluğu 25 metre. Uzunluktan bir yana sıkıntımız yok ama yükseklikten baya bir ciddi sorunumuz var. Genişliği 6 metre 5 santim. Köprüler üst geçitler, MOBESE’ler ve benzeri komplesini kaldırarak geçmek zorunda kalıyoruz. Her gelen fotoğraf çekmek istiyor. İçine girmek isteyen çok fazla, herkes fiyatını soruyor. Önümüzde arkamızda eskortumuz var.

Tüm güvenliği alarak gidiyoruz. Polis memurları da bize eskortluk yapıyor” dedi.

İlçede yaşayan Mehmet Öksüm, etrafı izlerken yatı gördüklerini ve şaşırdıklarını söyleyip, “Çocuklarımı da alıp buraya geldim. Yatı karada görmek biraz eğlenceli geldi. Çocuklarla fotoğraf çekindik. Bizim için eğlenceli oldu. Tabi bir deniz aracını görünce çok şaşırdık. Sivas'ta bildiğiniz gibi deniz yok. O yüzdende biz şaşırdık” şeklinde konuştu.

Onur Erden - Veysel Korkmaz