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Denizin dibinde cinayeti aydınlatıyorlar

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesine bağlı kurbağa adamlar, denizin dibinde delil arıyor. Suya atılan suç unsurlarını bularak çıkartan ekipler, bir çok olayın bu şekilde aydınlatılmasını sağlıyor.

Denizin dibinde cinayeti aydınlatıyorlar
Devlet büyüklerini su altından koruyorlar - Foto Galeri

31 Ekim 2017 10:49
Denizin dibinde cinayeti aydınlatıyorlar - Tıkla İzle

Türkiye’de sadece 138 tane bulunan kurbağa adamlar, göz önünde bulunmayan bir çok başarıya imza atıyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde de bulunan Deniz Liman Şubesi ekipleri, su altında her türlü suçun önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıyor. Görevleri sadece su altında insan kurtarmak, doğal afetlerde arama yapmak olmayan ekipler, denizin dibinde olay yeri incelemesi de yapıyor. Bir olayın ardından, denize veya göle atılması muhtemel suç unsurlarını araştıran ekipler, bir çok olayın bu şekilde aydınlatılmasını da sağlıyor.

‘Devlet büyüklerine su altında koruma’

Sadece suya atılan suç unsurlarının bulunması ve suçun bu şekilde aydınlatılmasına katkı sağlamayan ekipler, devlet büyüklerini de su altından koruyor. Denizden gemi ile geçecek devlet büyüklerini su altında koruyan ekipler, devlet büyüğünün bineceği geminin altında da arama faaliyetinde bulunuyor. Deniz kıyısında yapılacak etkinlik içinde önlem alan ekipler, kıyı şeridi boyunca arama yaparak, suçun önüne geçmeye çalışıyor. Kurbağa adamlar, köprü ayaklarını da kontrol etmeyi ihmal etmiyor.

Kaçakçılık ile mücadele

Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra ekipler, deniz yolu ile ülkeye getirilen uyuşturucu ile de amansız mücadele ediyor. Deniz yolu ile kaçakçılığın önüne geçmek için mücadele eden ekipler, şüpheli gemilerin denizde bulunan taban kısmında uyuşturucu arıyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri, fit kalabilmek için sık sık antrenman da yapıyor. Kocaeli Körfezinde çalışan ekipler, bu şekilde olması muhtemel olaylara karşı hazır tutuluyor. Kurbağa adamların çalışmalarını, İHA ekibi de yakından takip etti. Su altına atılan silahı çok kısa sürede hazırlanarak bulan ekipler, başarısı ile parmak ısırtıyor. 

Refik Fidan - Uğur Konuk
 

 

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