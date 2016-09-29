Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Denizin ortasında fenalaşan balıkçının imdadına 112 ekipleri yetişti

Denizin ortasında fenalaşan balıkçının imdadına 112 ekipleri yetişti

İmralı Adası açıklarında balık avı için denize açılan teknede fenalaşan balıkçı, 112 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarıldı.

Denizin ortasında fenalaşan balıkçının imdadına 112 ekipleri yetişti

29 Eylül 2016 17:37

Edinilen bilgiye göre, Mudanya’dan İmralı açıklarında balık avına çıkan M.S., balıkçı teknesinde aniden fenalaştı. Kollarında uyuşma ve göğüs ağrısı olduğunu belirten balıkçının arkadaşı, kalp krizi şüphesiyle 112 ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine Mudanya 112 Acil ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın botuyla İmralı açıklarında bulunan tekneye ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, M.S.’ye ilk müdahaleyi teknede yaptı.
112 Acil Servis ekiplerince tekneden alınan M.S., iskelede bekleyen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerde şahsın durumunun iyi olduğu, yediği yemekten kaynaklı zehirlenme ve karın ağrısı olduğu belirtildi. Kendisine yardımcı olan 112 Acil personeline teşekkür eden M.S.’nin tedavisine hastanede devam edildiği açıklandı. 

Hakkı Ovatman
BURSA


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!