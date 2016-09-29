Edinilen bilgiye göre, Mudanya’dan İmralı açıklarında balık avına çıkan M.S., balıkçı teknesinde aniden fenalaştı. Kollarında uyuşma ve göğüs ağrısı olduğunu belirten balıkçının arkadaşı, kalp krizi şüphesiyle 112 ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine Mudanya 112 Acil ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın botuyla İmralı açıklarında bulunan tekneye ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, M.S.’ye ilk müdahaleyi teknede yaptı.

112 Acil Servis ekiplerince tekneden alınan M.S., iskelede bekleyen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerde şahsın durumunun iyi olduğu, yediği yemekten kaynaklı zehirlenme ve karın ağrısı olduğu belirtildi. Kendisine yardımcı olan 112 Acil personeline teşekkür eden M.S.’nin tedavisine hastanede devam edildiği açıklandı.

Hakkı Ovatman

BURSA