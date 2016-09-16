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Denizin ortasında hortumla karşı karşıya kaldılar

Sinop’ta denizde ortaya çıkan hortumla arızalanan bir teknedekilerin karşı karşıya kaldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Denizin ortasında hortumla karşı karşıya kaldılar

16 Eylül 2016 11:00
Tekneleri arızalanan yolcular hortuma yakalandı - Tıkla İzle

Kent merkezinde deniz turuna çıkan bir tekne bir süre sonra arızalandı. Tekne sahipleri arızayı gidermeye çalışırken başlayan yağmurun ardından ortaya çıkan hortum teknedeki bir yolcu tarafından saniye saniye görüntülendi. Çok yakınından geçen hortum teknedekilere de korkulu anlar yaşattı. Hortumu cep telefonuyla görüntüleyen Nurullah Aksel, tura çıkmadan önce de görüp kaydettiklerini ancak denizin ortasında karşı karşıya kalabileceklerini tahmin edemediklerini söyledi.  Yeniden çalışan teknedekiler daha sonra kıyıya çıktı. 

Murat Çelik A.

Etiketler: hotum, Nurullah Aksel, Sinop


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