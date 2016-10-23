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Denizin ortasında mahsur kalan 57 göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıktıkları lastik botun motoru bozulunca denizin ortasında mahsur kalan 57 göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Denizin ortasında mahsur kalan 57 göçmen kurtarıldı

23 Ekim 2016 13:55

Edinilen bilgilere göre, Müzelim Boğazı'nda devriye görevi yapmakta olan TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri göçmen grubunu tespit etti. Denizin ortasında aç ve susuz olarak yardım bekleyen kaçak göçmenler kalabalık olduğu için yine bölgede devriye görevi yapan TCSG 91 gemisinden yardım istendi. Gemiye alınan Suriye, Afganistan ve Kongo uyruklu 51 kaçak göçmen, Küçükkuyu açıklarına getirildi. Buradan SAGET 25 botu ile Sahil Güvenlik rıhtımına taşınan göçmenlere burada giysi, yiyecek ve su gibi ihtiyaç malzemeleri dağıtıldı. Kaçak göçmenler, daha sonra Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kaçak göçmenlerin bozulan botun motorunu tamir etmek isterken motorun denize düşmesi sonucu denizin ortasında mahsur kaldıkları öğrenildi.  

Bekir Erdinç


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