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Denizlerde fırtına bekleniyor |Günlük haritalı deniz durumu

Meteorolojiden yapılan uyarıda, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği açıklandı.

Denizlerde fırtına bekleniyor |Günlük haritalı deniz durumu

20 Kasım 2017 17:21

Bursa Valiliği, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirirken, fırtına sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da denizcileri uyardı. Deniz yolunu kullanacak olan vatandaşlara hava durumuna bakmadan hareket etmemeleri gerektiğini belirten yetkililer, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'de 6 ile 10 kuvvetinde 60-100 kilometre/saat fırtına şeklinde esmesi beklendiğini söyledi.

Günlük Haritalı Deniz Tahmin Bülteni

Salı günü sona erecek

Fırtınanın Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. 

Etiketler: deniz, fırtına

 

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