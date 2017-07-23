Denizli Beşiktaşlılar Derneği çocuklar için piknik düzenledi

“Denizli Beşiktaşlı çocukları ile buluşuyor” adıyla 3 bin kişilik piknik düzenleyen Denizli Beşiktaşlıları Derneği çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Alileri ile birlikte Çamlık Mesireliğinde gün boyu devam eden piknikte Denizli Beşiktaşlıları Derneği üyeleri de misafirleri ile yakından ilgilendi. 25 yıl etkinlikleri dolayı ile bu pikniği düzenlediklerini belirten Denizli Beşiktaşlıları Derneği Başkanı Abdurrahman Tüfekçiğlu “Beşiktaşlıları Derneğinin 25. Kuruluş yıl dönümü etkinliği içerisindeyiz. ‘Denizli Beşiktaşlı Çocuklarıyla buluşuyor’ adıyla bir etkinliğimiz var. Bu etkinlikte Denizlili çocuklarımızı Beşiktaşlı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Spora katkımız ne kadar fazla olursa kendimiz de o kadar mutlu hissediyoruz. Genelde spor aşıklarını bir araya getiriyoruz, mutluyuz” dedi.

Bu etkinliklere daha çok ihtiyacımız var



Etkinliği torunu ile birlikte gelen Beşiktaş taraftarı Halil İbrahim Barım ise bu tür etkinliklerin artması gerektiğini belirterek “Bu tür etkinlikler toplumun kaynaşması, birleşmesi açısından çok güzel. Güzel çocuklar da bir araya geliyor. Tam da ihtiyacımız olduğu dönemde. Özellikle su dönemlerde sıkıntılarımız çok büyük. Bu tür etkinliklerin fazlalaşmasını istiyorum. Çocuklarımız geleceğimiz bizim. Birbiriyle kaynaşması, çok güzel şeyler bunların artmasını istiyorum. Huzur, barış, güzel ortamların artmasını istiyorum” dedi



Denizli Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Çatlık ise “Beşiktaş halk ile iç içe olan bir takım. Denizli halkı ile bir arada olmaktan onlar ile böyle organizasyonda buluşmaktan son derece mutlu oluyoruz. Zaten bizzat için içerisindeyiz, insanlarla iletişim kurmak Beşiktaş aşkını onlar ile paylaşmak, bundan sonrada paylaşmaya devam ediyor olmak gurur veriyor Tabi ki bu sene ki şampiyonluk etkinliklerimiz daha devam edecek. İnşallah çocuklarımız ile birlikte Denizli halkıyla değişik etkinliklerde buluşacağız” dedi