Denizli Büyükşehir basın çalışanlarını ağırladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 109'uncu yıldönümü dolayısıyla basın çalışanları için program düzenledi. Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nda düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ömer Faruk Özer, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Denizli Yeni Medya Yayıncıları Derneği (YENİMEDYADER) Başkanı Sedat Kurt ve Denizli’de yayın yapan yerel ve ulusal medya kurumları temsilcileri ve çalışanları katıldı. Teleferik ile Bağbaşı Yaylası’na çıkan basın mensupları burada ilk olarak tırmanma ve atlama kulesinin heyecanını yaşadı. Bir süre atlama kulesinde eğlenen konuklar daha sonra kendileri için yaylada hazırlanan programa katıldı.

Özer: “Sizleri ağırlamaktan mutluyuz”



Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ömer Faruk Özer, Basın mensuplarının çok zor ve meşakkatli bir görev yaptığını belirterek, “Bu işin zorluğunu çekenler sizlersiniz, sizi bu anlamlı günde misafir etmekten çok mutluyuz. Tüm basın çalışanlarımızın Basın Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu. Gecede Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçıları sahne alarak basın çalışanları için söyledi.