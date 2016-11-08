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Denizli eski KOM Müdürü'ne 'bylock' tutuklaması

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Erdal Dengiz, FETÖ'nün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklandı.

Denizli eski KOM Müdürüne bylock tutuklaması

08 Kasım 2016 12:23

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı gerekçesiyle KOM eski Şube Müdürü Erdal Dengiz ile İstihbarat Şube Müdürü Haluk E.'yi gözaltına aldı.
İki hafta önce Uşak'ta gözaltına alındıktan sonra Denizli'ye getirilen Erdal Dengiz ve Haluk E., dün Denizli Adliyesine sevk edildi. Erdal Dengiz, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Haluk E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zekican Şenkaya
 

Etiketler: Bylock, KOM Müdürü


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