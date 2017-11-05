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Denizli havlusu ABD'deki tenis turnuvasında

Denizli’de, Türk havlusunun tanıtımı amacıyla oluşturulan 'Turkish Towels' markası, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Tenis Senyörler Dünya Kupası'nda yer aldı.

Denizli havlusu ABDdeki tenis turnuvasında

05 Kasım 2017 12:36

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından Türk Havlusunun tanıtımı için yapılan 'Turkish Towels' markası ABD’de düzenlenen Tenis Senyörler Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımının yanında yer aldı. Geçtiğimiz Mayıs ayında 'Turkish Airlines Euroleague Final Four' maçlarının global sponsorlarından ‘Turkish Towels’, bu sefer de ABD'nin Miami kentindeki uluslararası düzeyde düzenlenen Tenis Senyörler Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı'nın destekçisi arasında yer aldı. 29 Ekim- 3 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen uluslararası turnuvaya 33 farklı ülkeden toplam 118 takım katıldı.

Türk havlusunun tanınmasını sağlamak için Turkish Towels markasının uluslararası organizyonlara ağırlık verdiklerini dile getiren Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, "Ülkemiz ihracatının kalıcı ve sürdürülebilir rakamlara ulaşması ve her sene artış trendi yakalaması için dünya markaları çıkarmaya ihtiyacımız var. Bu adaylardan en önemlilerinden biri de şüphesiz Türk havlusu. Turkish Towels markamızla dünyanın önde gelen fuarlarında ve etkinliklerinde boy gösteriyoruz. Bu kez de Tenis Senyör Milli Takımımızın yanındayız ve bundan gurur duyuyoruz" dedi. 

 

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