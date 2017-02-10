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Denizli merkezli 8 ilde örgüte‘Abla’ operasyonu

Denizli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) ‘abla’larına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 10 kadın gözaltına alındı.

Denizli merkezli 8 ilde örgüteAbla operasyonu

10 Şubat 2017 14:21

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ‘Bylock’u kullandıkları ve OHAL kapsamındaki KHK ile kapatılan derneklere üye ve irtibatı bulundukları tespit edilen 25 kişi için yakalanma kararı çıkartıldı. Denizli merkezli, Kırklareli, Adıyaman, Manisa, Antalya, Ankara, İzmir ve Kütahya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kadın gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda F serisi 1 dolar ile birçok dijital materyallere el konulduğu belirtildi. 

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: Denizli, fetö


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